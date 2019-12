Świąteczne dekoracje i przysmaki na Boguchwalskim Jarmarku Bożonarodzeniowym [ZDJĘCIA]

W Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale trwa Jarmark Bożonarodzeniowy. Na straganach można znaleźć wszystko, co jest potrzebne na święta - od dekoracji i rękodzieł do pysznie wyglądających lokalnych przetworów. O świąteczną atmosferę zadbały zespoły z gminy Boguchwała, które kolędowały uczestnikom jarmarku. Impreza potrwa do godz. 17.

MuzoTok: Zuza Jabłońska Wideo