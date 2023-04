Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Dzisiaj płetwonurkowie z grupy specjalnej wyłowili ciało młodego mężczyzny z Wisłoka. Najprawdopodobniej jest to chłopak, który 14 marca uciekając przed policją wskoczył do rzeki w pobliżu Mostu Lwowskiego w Rzeszowie. Ciało zostało ujawnione pod wodą na jednej z przeszkód w zatorze rzecznym.

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Rzeszów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trwa odliczanie dni do Wielkanocy - najważniejszego święta w Kościele katolickim. Wczoraj rozpoczęło się poprzedzające je Święte Triduum Paschalne. Tradycyjne Msze Wieczerzy Pańskiej przyciągnęły do podkarpackich świątyń tłumy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Katedry Rzeszowskiej, gdzie ks. biskup Jan Wątroba dokonał obrzędu obmycia stóp sześciu mężczyznom - na wzór Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy umył stopy apostołom, w tym Judaszowi, by ukazać wartość pokory, miłości i ofiarnej służby drugiemu człowiekowi.