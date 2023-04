W Rzeszowie kolejne podwyżki opłat? Dla handlowców

Kolejny dokument, jaki do nas dotarł, to skan aneksu umowy między Miejską Administracją Targowisk i Parkingów a klientem. Wynika z niej, że dzierżawca zobowiązuje się płacić miastu o wiele wyższą miesięczną należność. Gdyby jej nie uiścił, będzie musiał zapłacić m.in. 100 procent więcej za bezumowne korzystanie z placu. Aneks ma zacząć obowiązywać od maja.

Inny handlowiec opowiedział, że jego znajomy dostał horrendalną podwyżkę i zastanawia się, co ma teraz robić. - Zamiast wspierać handel, miasto rzuca nam kłody pod nogi. Została nas garstka handlowców w porównaniu z tym, co było jeszcze na tym placu kilka lat temu. W tym mieście teraz to tylko wzrastają opłaty - uważa pan Zbigniew.

Skąd takie różnice w opłatach za place handlowe - zapytaliśmy w ratuszu.

- Nie wprowadzamy nowych podwyżek. Jest to jedynie zmiana systemu naliczania opłat. Wcześniej były zawarte w progach zależnych od wielkości pawilonów handlowych w tzw. widełkach. Funkcjonowały opłaty np. do 5, 10, 20 czy 30 mkw., co było niesprawiedliwe względem tych, którzy mieli np. 11 mkw., a płacili tyle samo, co właściciele straganów o powierzchni 18 mkw. W nowym systemie każdy płaci od mkw. Jeżeli ktoś ma 14 mkw., to płaci dokładnie za taką powierzchnię - wyjaśnia Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Według nowego systemu w mieście wydzielone zostaną dwie strefy, gdzie funkcjonować będą dwie różne stawki za dzierżawę 1 mkw.: pierwsza to ulica Targowa i Moniuszki - miesiąc netto kosztuje 31 zł za każdy rozpoczęty metr kwadratowy straganu. Druga strefa: ulica Kochanowskiego, Broniewskiego, Staszica, Dworaka, Cienista - miesiąc netto kosztuje 24 zł za każdy rozpoczęty metr kw. straganu.