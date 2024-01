Co dalej z Placem Balcerowicza w Rzeszowie? Dziś głosowanie

Projekt uchwały złożyli radni Koalicji Obywatelskiej. Miałby obejmować Śródmieście: ulice Moniuszki, Zygmuntowską, Jagiellońską, 3 Maja, plac Farny i targowisko „Balcerek”. Jest to pokłosie zeszłorocznych planów władz miasta, które chciały działkę, na której znajduje się targowisko, przekazać deweloperowi Resovia Residence, a w zamian przejąć działkę przy ul. Wyspiańskiego, co tłumaczono dobrem Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki. Przeciwni takiemu rozwiązaniu byli radni KO i PiS.

– To taka zagrywka przed wyborami, bo jak logicznie wytłumaczyć czemu teraz, a nie wcześniej? A może radni coś wiedzą, czego my nie wiemy? – pyta działacz Razem Dla Rzeszowa i przypomina, że prace nad miejscowymi planami w Rzeszowie trwają długo, a ponadto nie zawsze wyglądają one tak, jak obiecywano mieszkańcom, czego najlepszym dowodem jest nadbrzeże Wisłoka przy ul. Podwisłocze.

- Plan zagospodarowania dotyczący tej części miasta już dawno powinien być uchwalony. Handluję tutaj już 34 rok, Współtworzyłem to targowisko, leży mi na sercu jego przyszłość. Mieszkańcy chętnie robią tutaj zakupy, co dowodzi, że takie miejsce jest potrzebne. Braliśmy udział w dwóch spotkaniach z prezydentem i padały różne propozycje np. rewitalizacji. Pytanie, co się z nami będzie działo w czasie przebudowy, bo proponowana przeprowadzka na parking przed ROSiR jest nie do przyjęcia - mówi Leszek Kaczor, jeden z handlowców.

Projekt uchwały nie był opiniowany przez komisję gospodarki przestrzennej.

- Komisja zgodnie podjęła decyzję o nieopiniowaniu projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ani negatywnie, ani pozytywnie, gdyż wnioskodawca przygotował uchwałę w sposób niekompletny. Komisja przychyliła się natomiast do mojego wniosku, że pilniejsze jest, aby miasto w szerokich konsultacjach ustaliło, jaka w ogóle ma być przyszła funkcja terenu targowiska przy ul. Moniuszki. Na razie padają sprzeczne pomysły: od deweloperki do zachowania obecnego targowiska. To temat gorącej debaty publicznej - mówi Robert Kultys, radny PiS, przewodniczący komisji.