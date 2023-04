Budowa łącznika ul. Warszawskiej z Krakowską w Rzeszowie ze wsparciem marszałka. 350 tys. zł na projekt

Planowana inwestycja to budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej, czyli połączenia DK 97 z DK 94. Takie rozwiązanie byłoby kontynuacją ciągu ulic biegnącego od ronda Kuronia na os. Załęże, przez ul. Rzecha z mostem Mazowieckiego do ul. Lubelskiej i dalej przez ul. Krogulskiego do ul. Warszawskiej. Wstępna koncepcja zakłada budowę 6-kilometrowego połączenia oraz wiaduktu na torami biegnącymi wzdłuż ul. Warszawskiej. Następnie droga prowadziłaby przez Park Naukowo Technologiczny Rzeszów-Dworzysko i kończyła połączeniem z ul. Krakowską przy ul. Ludwika Chmury.