Deweloper zamknął plac zabaw przed swoimi mieszkańcami

Mieszkańcy osiedla uważają, że działanie dewelopera to element gry mającej skłonić miasto do zamiany działek i przejęcia wspomnianego placu.

O bulwersującej decyzji Developresu poinformowali nas mieszkańcy.

- To tak naprawdę był jedyny plac zabaw na naszym osiedlu. Oczywiście, przy niektórych blokach są jakieś prowizoryczne piaskownice czy huśtawki, jednak to miejsce zawsze tętniło życiem i radością bawiących się dzieci. Niestety, w imię interesów i własnych korzyści, obiekt z dnia na dzień został zamknięty. Jak kupowaliśmy mieszkanie, to Developres zapewniał, że na osiedlu będzie nowoczesny plac zabaw. Szkoda, że nie dodał, iż tylko przez chwilę - mówi Aneta, mama kilkuletniej Róży