Zobacz jak przebiega rozbudowa przepięknego zespołu pałacowego w Tyczynie. Obiekt bardzo się zmienił

W przebudowanej i rozbudowanej oficynie powstanie internat, w którym będzie łącznie 15 pokoi z łazienkami, przeznaczonych dla 31 uczniów oraz jednego wychowawcy.

-Pałac hrabiego Ludwika Wodzickiego – powstańca styczniowego – ma dla nas wielką wartość. Staramy się utrzymywać go w jak najlepszym stanie, by był perełką architektoniczną ale też oświatową. Dzięki pozyskaniu środków unijnych przeprowadziliśmy jego częściową renowację. Aktualnie realizujemy tu zadanie polegające na przebudowie oficyny wraz z budową łącznika, by budynki te mogły spełniać rolę internatu. Będzie też sala gimnastyczna i scena widowiskowa.” – tak o inwestycji mówi Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.