Wystawa filatelistyczna „Lotnictwo i kosmos. Podróż w przestrzeń" i Specjalna Poczta Samolotowa w Jasionce

Wystawa ma charakter otwarty, o zasięgu krajowym. Skierowana jest zarówno do filatelistów z Polski, jak i do wszystkich zainteresowanych osób. Ponadto będzie to doskonała okazja do promocji województwa podkarpackiego jako miejsca związanego z lotnictwem. Podkarpackie ma ponad 80 lat doświadczenia w produkcji samolotów i Politechnikę Rzeszowską, która od ponad 70 lat kształci inżynierów oraz pilotów. W ostatnim czasie na terenie województwa podkarpackiego powstał także klaster kosmiczny.