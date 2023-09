W kinie Zorza zaczyna się nowe wydarzenie: „Północ-Południe – Spotkania Filmowe”

„Filmy krajów skandynawskich, państw bałtyckich, krajów Europy południowo-wschodniej czy bałkańskich prezentują, zwłaszcza w ostatnich latach, bardzo interesujący poziom artystyczny, a pozostają niemal całkowicie poza oficjalną dystrybucją w Polsce. Próżno szukać w kinach filmów litewskich czy słowackich. Niemal w ogóle nie pojawiają się w Polsce filmy rumuńskie, a to jedna z najciekawszych europejskich kinematografii. Czy w kinach możemy zobaczyć filmy szwedzkie lub estońskie?” – piszą organizatorzy wydarzenia.

- Jest nam niezmiernie miło współorganizować razem z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Województwem Podkarpackim oraz Prezydentem Miasta Rzeszowa Filmowe Spotkania „Północ-Południe”. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich widzów do udziału w tym wydarzeniu popularyzującym kulturę filmową, i cieszymy się, że razem stworzymy coś nowego, co na zawsze zapisze się w historii miasta - mówi Grażyna Deptuch, prezes Regionalnej Fundacji Filmowej w Rzeszowie, do której należy kino Zorza.

Program

14 września

Godz. 19 Otwarcie