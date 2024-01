Ferie Zimowe w Estradzie Rzeszowskiej. Seanse dla najmłodszych, kreatywne warsztaty, spacer miejski

Warsztaty scenograficzne, tworzenia kolażu, spacer miejski po Rzeszowie, rodzinny spektakl - to tylko niektóre propozycje, jakie podczas ferii zimowych przygotowała dla dzieci i młodzieży Estrada Rzeszowska.

"Filmowe Ferie"

Rzeszowskie Piwnice, wtorek - piątek,kino LED, godz. 11, bezpłatne wejściówki - 12 miejsc. - Podczas ferii, od wtorku do piątku, w naszym kinie LED będą serwowane filmy dla najmłodszych! Tradycyjnie, prezentujemy filmy, których tytuły pozostaną tajemnicą, jednak gwarantujemy, że to najlepsze produkcje amerykańskich wytwórni - zaprasza Patrycja Pastuszka z Estrady Rzeszowskiej. Wstęp jest bezpłatny. Żeby wziąć udział w wydarzeniu należy pobrać darmową wejściówkę dla dziecka i opiekuna. W planie jest 8 seansów: Księga Dżungli, Aladyn, Alicja w Krainie Czarów, Tarzan, Mój Brat Niedźwiedź, Planeta Skarbów, Atlantyda Zaginiony Ląd, Piotruś Pan. Warsztaty scenograficzne „Zimowe opowieści”

2 lutego, w godz. 16 - 18, Rzeszowskie Piwnice, wiek uczestników: 7 - 14 lat, wstęp płatny: 20 zł/os, 10 wejściówek. Uczestnicy stworzą własną makietę teatralną. Posłużą się techniką mieszaną, kolażową. Użyją różnych materiałów. Zainspirują się zdjęciami lub wymyślą własne formy. Warsztaty poprowadzi Marta Ożóg, rzeszowska artystka pracująca w Teatrze Maska jako kierownik pracowni plastycznej.

Marta Ożóg to absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunek malarstwo w pracowni Antoniego Nikla, Marka Olszyńskiego oraz Marka Pokrywki. Ukończyła wydział scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i zagranicą oraz wielu plenerów twórczych. W latach 2011-2013 prezes Koła Artystycznego Razem działającego przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wielokrotnie brała udział w projektach w ramach Festiwalu Przestrzeni Miejskiej oraz Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie , gdzie była również koordynatorem pracy twórczej. Prywatnie zajmuje się malarstwem , instalacją artystyczna , kostiumem, scenografią. Pracuje w Teatrze Maska jako kierownik pracowni plastycznej.

Warsztaty tworzenia kolażu „Baśń, w której chciałabym się znaleźć”

9 lutego, w godz. 16 - 18, Rzeszowskie Piwnice, wiek uczestników: 7 - 14 lat, wstęp płatny: 20 zł/os, 10 wejściówek.

Zajęcia z tworzenia ilustracji w technice kolażu. Warsztaty poprowadzi Marta Ożóg, rzeszowska artystka pracująca w Teatrze Maska jako kierownik pracowni plastycznej Rodzinny spektakl „Gburek” Teatru Nemno

3 lutego, godz. 17, Rzeszowskie Piwnice, bilet normlany - 20 zł / ulgowy 15 zł, spektakl dla widzów od lat 4. Gburek to opowieść o niegrzecznym chłopcu, który nie zna dobrych manier. Gdy jego zachowanie staje się już nie do zniesienia mama postanawia wysłać go profesora Moraua - specjalisty od dżentelmenerii. Czy profesorowi uda się nauczyć Gburka dobrych manier? Kogo jeszcze spotka na swojej drodze? Dowiecie się o tym podczas przedstawienia... Teatr NEMNO powstał w 2014 roku. Na dzień dzisiejszy teatr tworzy jego pomysłodawca, aktor i reżyser spektakli Henryk Hryniewicki oraz Dagmara Jemioła – Hryniewicka, która tworzy scenografię do spektakli. Teatr NEMNO funkcjonuje jako teatr niezależny. Spektakle prezentowane są w różnych placówkach kulturalnych na terenie całego kraju oraz na festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą. Od 2021 roku Teatr działa jako Fundacja Teatr NEMNO.

Reżyseria: Henryk Hryniewicki

Scenografia: Dagmara Jemioła - Hryniewicka Zimowy Spacer Miejski

4 lutego, godz. 12, miejsce zbiórki: Studnia Miejska, udział bezpłatny, czas trwania: 45 min. Zimowy Spacer Miejski z przewodnikiem znanymi ulicami i zakątkami Rzeszowa! Będzie to krótka przebieżka doskonale znanymi przez wszystkich rewirami ścisłego centrum miasta, poczynając od studni na rzeszowskim Rynku, przez jedną z najstarszych miejskich ulic Kościuszki, pod najstarszy istniejący zabytek Rzeszowa – kościół farny – a następnie przez legendarny deptak, czyli Paniagę, żeby zboczyć w jedną z ulic i przedostać się na Słowackiego, by z kolei tam za jej pośrednictwem udać się po raz kolejny tuż pod rzeszowski Ratusz.

Zimowy Spacer Miejski przeznaczony jest przede wszystkim dla najmłodszych, którzy są żywo zainteresowani rzeszowską historią i ciekawostkami. Jest to też doskonały pretekst do tego, by wziąć mamę, tatę, babcię, dziadka, kuzynkę lub kuzyna na wyjątkową przechadzkę znanymi ulicami i zakątkami Rzeszowa z przewodnikiem, który na co dzień opowiada turystom o dziejach miasta w Rzeszowskich Piwnicach.

W przypadku złych warunków atmosferycznych wydarzenie zostanie odwołane lub przeniesione na inny termin. RZESZOWSKI INKUBATOR KULTURY Pokaz makijażu dziennego

5 lutego, godz. 14 - 16, prowadzenie: Jagoda Błazik. Interesujesz się makijażem? A może potrzebujesz szybkiej lekcji makijażu dziennego? W Rzeszowskim Inkubatorze Kultury odbędzie się pokaz użytkowy, który pozwoli na zdobycie przydatnej wiedzy, doszlifowane własnych umiejętności, a zarazem na poznanie wielu trików makijażowych. Organizatorzy zapraszają osoby w wieku od 13 do 18 lat. Warsztaty tworzenia własnych naklejek

29 stycznia, godz. 13 - 15, prowadzenie: Magda Radzimowska. Kreatywne warsztaty dla dzieci, podczas których będą tworzyć unikatowe naklejki z własnych rysunków. Podczas zajęć uczestnicy rozwiną swoje umiejętności artystyczne, korzystając z różnorodnych technik rysowania i kolorowania. To nie tylko okazja do wyrażenia kreatywności, ale również świetna zabawa w gronie rówieśników. Na zakończenie warsztatów każde dziecko wróci do domu z własnoręcznie stworzonymi naklejkami, gotowymi do ozdabiania ulubionych przedmiotów.

Spotkanie planszówkowe dla dzieci

2 stycznia, godz. 14 - 17, prowadzenie: Rzeszów na planszy. Spotkanie planszówkowe dedykowane jest najmłodszym uczestnikom wydarzeń, Specjalnie dla nich przygotowane zostały gry adekwatne do ich wieku, jednocześnie zapewniając ich różnorodność. Warsztaty z realizacji dźwięku dla początkujących

6 lutego, godz. 13 - 16, prowadzenie: Jacek Młodochowski.

Zajęcia odbędą się w profesjonalnym studiu nagrań - ESTRADA STUDIO. Spotkanie będzie obejmować zagadnienia dotyczące produkcji nagrania muzycznego (preprodukcja, rejestracja dźwięku, mix, mastering, publikacja w internetach). Warsztaty z linorytu

1 lutego, godz. 13 - 16, prowadzenie: Studenckie Koło Naukowo - Artystyczne "Grafo". Warsztaty będą składać się z dwóch części: merytorycznej i praktycznej. Efekt: bawełniana ekotorba na zakupy z grafiką wykonaną techniką linorytu.

