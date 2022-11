Wieczory Literackie w Teatrze Przedmieście - spotkanie z Katarzyną Surmiak- Domańską

Katarzyna Surmiak Domańska to pisarka i reporterka, współpracuje jako tutorka i wykładowczyni z Polską Szkołą Reportażu przy Instytucie Reportażu. Jest absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową związała przede wszystkim z dziennikarstwem. W przeszłości zajmowała się także aktorstwem.

W 1980 r. zagrała tytułową rolę w serialu telewizyjnym dla młodzieży „Tylko Kaśka”. W latach 1993-1994 prowadziła audycję w warszawskiej rozgłośni Radio Mozart, gdzie opowiadała o muzyce klasycznej. Z kolei w latach 2012-2013 była prowadzącą program „Hot Doc” na antenie Planete+.

Autorka m.in. opowieści reporterskiej „Mokradełko”, która znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2013 i była wystawiana w Teatrze Nowym w Poznaniu w inscenizacji Mikołaja Grabowskiego. W 2016 roku została ponownie nominowana do Nagrody Nike za „Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”. Książka była również nominowana do Nagrody im. Beaty Pawlak oraz do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. W 2018 roku opublikowała reportaż biograficzny „Kieślowski. Zbliżenie”, który przyniósł jej Nagrodę „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej oraz znalazł się w finale Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.