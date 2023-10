Spotkanie z pisarzem Stefanem Dardą w Rzeszowie

Stefan Darda, urodzony 2 września 1972 roku w Tomaszowie Lubelskim, to ceniony polski pisarz. Debiutował on w 2008 roku powieścią „Dom na wyrębach”, która zdobyła uznanie czytelników. Jego twórczość cechuje się realizmem zgrabnie splecionym z elementami wierzeń ludowych. Zdobył on Nagrodę Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego oraz Nagrodę Nautilus.

Spotkanie z pisarzem Stefanem Dardą to okazja do zanurzenia się w świat jego literatury, odkrycia tajemniczych historii i pozyskania cennych spostrzeżeń na temat procesu twórczego.

