Ruszyła sprzedaż biletów na 05. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE – TRÓJMORZE`22

MFS TRANS/MISJE – TRÓJMORZE to wydarzenie nawiązujące w swej formie i idei do międzynarodowej inicjatywy gospodarczo-politycznej skupiającej dwanaście państw Unii Europejskiej. Funkcjonująca w świadomości społecznej od 2015 roku inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Rzeszowski Festiwal ma stać się platformą do wymiany doświadczeń kulturalnych i dorobku artystycznego zrzeszonych państw.

Wydarzenia MFS TRANS/MISJE - TRÓJMORZE odbywać się będzie w różnych przestrzeniach miasta i są adresowane do wszystkich grup wiekowych.

PROGRAM

19.08.2022 (piątek)/ POLSKA

18.30 18. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU TEATRALNEGO/ ogłoszenie werdyktu i wernisaż wystawy/ Foyer

19.00 WIZYTA STARSZEJ PANI/ spektakl Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie/ reż. Robert Czechowski/ Duża Scena/ PREMIERA/ 120’