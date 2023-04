Daria ze Śląska otworzy Koncert Główny Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2023

Festiwal Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury to największy na Podkarpaciu interdyscyplinarny festiwal kulturalny. Potrwa od 23 do 25 czerwca.

Występowała jako gość Korteza podczas jego trasy „Holiday Tour 2022”. Artystka została nominowana do nagrody Odkrycia Empiku 2022. Dziś (21 kwietnia) na rynku zadebiutuje pierwsza płyta Darii.

Jej singiel "Faulstart albo faul" znalazł się też w wydawnictwie podsumowującym tegoroczną odsłonę festiwalu „Męskie granie” a we wrześniu 2022 roku trafił na pierwsze miejsce Listy Przebojów Trójki, gdzie do dziś utrzymuje się na wysokiej pozycji.

Daria ze Śląska to autorka tekstów, kompozytorka, wokalistka i producentka. Przez kilka lat śpiewała w duecie The Party is Over, jednak dopiero jej solowa twórczość spotkała się z żywym odzewem publiczności.

Do współpracy przy swojej najnowszej płycie zaprosiła Kubę Karasia . Nowy krążek pt. „8" promują takie single jak „Zakochana w bicie" (Miranda) czy „Bolesne kości" (Tymoteusz).

- Dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie lata i zapraszamy do wspólnego celebrowania, a będzie to nasze najbardziej imprezowe wcielenie ever! - piszą członkowie zespołu.

Na scenie alternatywnej wystąpi także Jakub Skorupa (Klub Festiwalowy, Fosa Zamku Lubomirskich, 24 czerwca).

Jakub Skorupa to pochodzący ze Śląska wokalista, gitarzysta i autor tekstów – z zamiłowania do łączenia gatunków muzycznych i doświadczeń życiowych. Nalewał piwo na biesiadach górniczych, handlował samochodami, produkował filmy korporacyjne, a nawet napisał sztukę teatralną „Życie męczy”. W międzyczasie wypowiedzenie z korpo napisał wierszem, żeby tworzyć muzykę. Jak mówi, obserwuje rzeczywistość i opowiada o tym, co widzi i czuje. Okrzyknięty nadzieją roku 2021 po wydaniu debiutanckiego singla „Pociągi towarowe”, utwór zapewnił mu 3. miejsce w plebiscycie Sanki 2021.

W lecie 2021 roku wraz z zespołem wystąpił na Scenie 357 na Męskim Graniu w Krakowie. W 2022 roku nakładem Def Jam/Universal ukazał się jego debiutancki album. Zdobywca nagrody w plebiscycie Odkrycie empik 2022, nominowany do Fryderyków w dwóch kategoriach: Fonograficzny Debiut Roku i Album Roku Alternatywa.