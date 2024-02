Koncert zespołu "Koń" w Rzeszowskich Piwnicach rozgrzał publiczność

Muzykę zespołu Koń nie łatwo jest zaszufladkować. Można się pokusić o stwierdzenie, że muzycy stylistycznie krążą gdzieś wokół muzyki alternatywnej, country and western czy nowoczesnego jazzu. Można usłyszeć blue grass, yass, folk czy nawet fusion. Ten ostatni styl miejscami słyszymy dzięki klawiszowcowi Jakubowi Królikowskiemu. Artyści wydali w 2022 roku debiutancki album pt. "Pierwszy", choć nie są nowicjuszami na muzycznej scenie.

Wydali go też na winylu, za co należą im się słowa uznania. Artyści potrafią wprowadzić podczas koncertów transowy klimat, bawiąc się napięciem i łamaniem rytmów. Warto zauważyć, że w składzie grupy nie ma basisty. Jednak dzięki saksofonom: basowemu i barytonowemu niskie rejestry dźwięków przeszywają ucho wewnętrzne słuchaczy.

Zespół powołali do istnienia: gitarzysta Sławomir Szudrowicz (Something Like Elvis, Dobre Bo Dobre, Selina Martin Band, 5G), saksofonista Michał Fetler (Jazzband Młynarski Masecki, Polmuz, Fanfara Awantura), kibordzista Jakub Królikowski oraz perkusistka Joanna Glubiak (Panieneczki, Limboski, Barbara Wrońska), która nie wystąpiła tym razem w Rzeszowie. Koledzy z zespołu jednak usprawiedliwili tę energiczną bębniarkę informując publiczność, że został mamą. Muzycy działają w Bydgoszczy, choć saksofonista świetnie posługuje się dialektem śląskim. Sam mówi o sobie, że jest Ślązakiem.

Dużą wartością "ambitnego grania" w Rzeszowskich Piwnicach jest fakt, że uczestnicy koncertów mogą osobiście spotkać się z muzykami w kawiarni "Piętro Cafe" i porozmawiać w zaciszu tego klimatycznego miejsca.