Udane lato w kinie Zorza. Jesień zapowiada się nie mniej ciekawie

- Zorganizowane przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych przeglądy, sieć, do której należy Zorza jako jedyne podkarpackie kino, cieszą się mimo wakacji wyjątkową popularnością. Tłumaczę to tym, że nie często zdarza się oglądać na dużym ekranie zremasterowane cyfrowe wersje dzieł wybitnych artystów filmowych, takich jak Bergman, Wojciech J. Hass, Alan J. Pakula i Arthur Penn. Wszystkie pokazy są poprzedzone prelekcjami, co jest

dodatkowym ich atutem – mówi prezes Regionalnej Fundacji Filmowej Grażyna Deptuch, właściciel trzysalowego kina Zorza.

Ingmar Bergman opowiadający w swych dziełach o dobru i złu i kryzysie wiary nie należy do łatwych twórców, a mimo to na jego filmy przychodzi do Zorzy wielu widzów. Nie wszyscy fani dostali się na seanse takich filmów, jak „Oko diabła” i „Szepty i krzyki”. Ostatnimi tytułami na liście przeglądu „Ingmar Bergman, bóg kina” są: „Do radości” (22 VIII) i „Uśmiech nocy”(29 VIII).