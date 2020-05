To rodzice decydują o sakramentach, które przyjmują ich dzieci. O Pierwszej Komunii św. mówi ksiądz Tomasz Nowak

To rodzice podejmują decyzję o sakramentach, które przyjmują ich dzieci, począwszy od chrztu. Na nich też spoczywa ogólny obowiązek troski o dziecko. Jeśli mają obawy co do bezpieczeństwa dzieci, powinni podejmować takie decyzje, które chronią je przed zagrożeniami. Odnosi się to także do czasu, w którym dzieci przyjmą Pierwszą Komunię.

W diecezji rzeszowskiej ustalono, że nie należy organizować uroczystości pierwszokomunijnych w maju. Czy nowe data uroczystości ustalone mają być przez proboszcza w porozumieniu z rodzicami?

Stan epidemii zaburzył porządek, w którym funkcjonowały parafie z pewnymi stałymi datami Pierwszej Komunii, np. w pierwsze niedziele maja. W nowej sytuacji rodzice i duszpasterze powinni razem wypracować termin i sposób organizacji Komunii uwzględniający m.in. rozporządzenia władz państwowych. Bez decyzji rodziców nie będzie Komunii św., bo to oni posyłają dzieci. Duszpasterze, tak jak rodzice, również mają na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Jest zatem wspólna płaszczyzna, która powinna zdecydowanie pomóc w porozumieniu.