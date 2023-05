Sprawdź najbliższe koncerty 62. Muzycznego Festiwalu w Łańcucie

Trwa 62. Muzyczny Festiwal w Łańcucie. 19 maja w Filharmonii Podkarpackiej widzów czeka Opera Meets Broadway. 20 maja w sali balowej Muzeum - Zamku w Łańcucie - „In Vino Musica”. Wystąpi zespół La Chapelle Harmonique założony w 2017 r. przez Valentina Tourneta. 21 maja - Hina Maeda, laureatka 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego.

19 maja w Filharmonii Podkarpackiej widzów czeka Opera Meets Broadway. Dyrygent - David Giménez, sopran - Diana Tugui, tenor - Charles Castronovo. Urodzony w Barcelonie David Giménez studiował grę na fortepianie i kompozycję w Conservatori del Liceu w swoim rodzinnym mieście. Następnie specjalizował się w dyrygenturze w Hochschulefür-Musik w Wiedniu u Karla Österreichera oraz w Royal Academy of Music w Londynie u Sir Colina Davisa. Od swojego debiutu z orkiestrą NDR w Hanowerze w 1994 roku występował na całym świecie, prowadząc najznakomitsze orkiestry i solistów w takich salach jak Royal Albert Hall, Filharmonia Berlińska, Salle Pleyel, Vienna Konzerthaus, Suntory Hall w Tokio oraz

w nowojorskich Carnegie Hall i Avery Fisher Hall. Uznawany na arenie międzynarodowej za jednego z najlepszych tenorów lirycznych swojego pokolenia Charles Castronovo występował na czołowych scenach operowych świata, w tym w Royal Opera House, Covent Garden,

Operze Paryskiej, Metropolitan Opera, Berlińskiej Operze Narodowej, Wiedeńskiej Operze Narodowej, Teatro Real w Madrycie, Operze Niemieckiej w Berlinie, Théâtre Royale de la Monnaie w Brukseli, Bawarskiej Operze Narodowej w Monachium, Gran Teatre del Liceu w Barcelonie, Operze w San Francisco oraz Lyric Opera w Chicago.

Diana Tugui jest wysoce utalentowaną sopranistką, która doskonaliła swoje umiejętności na Uniwersytecie Muzycznym im. George’a Enescu w Bukareszcie, pod kierunkiem profesor Sandy Sandru. Uznanie przyniosła jej wszechstronność w śpiewaniu ról operowych, jak również innych gatunków wokalnych, między innymi symfonicznych, operetkowych, pieśniowych, a nawet musicalowych. Współpracowała ze wszystkimi filharmoniami i teatrami operowymi na terenie swojego kraju oraz wielokrotnie występowała na scenach europejskich w ciągu minionych

osiemnastu lat.

W programie m.in. G. Puccini - Vissi d´arte z opery „Tosca”, J. Strauss II - Uwertura do operetki „Die Fledermaus”, L. Bernstein - Tonight z musicalu „West Side Story” i N. Brodzsky - „Be my love” z filmu muzycznego „The Toast of New Orleans”. Koncert rozpocznie się o godz. 19. 20 maja w sali balowej Muzeum - Zamku w Łańcucie - „In Vino Musica”. Wystąpi zespół La Chapelle Harmonique.

Zespół La Chapelle Harmonique został założony w 2017 roku przez Valentina Tourneta. Składa się on z chóru i orkiestry grającej na instrumentach z epoki. Wybór repertuaru, poświęconego głównie oratorium i operze barokowej, idzie w parze z chęcią nowego podejścia do ważnych dzieł, przez skupienie się w szczególności na ich mniej popularnych i mniej znanych wersjach: Pasji według świętego Jana (druga wersja) czy Magnificat (tzw. wersja bożonarodzeniowa) Bacha oraz dziełach scenicznych Rameau. Równolegle z koncertami na dużą skalę, zespół pracuje nad multidyscyplinarnymi, innowacyjnymi projektami kameralnymi. Daje to możliwość współpracy z osobistościami świata klasycznej muzyki, ale nie tylko, takimi jak: Jean-François Zygel (Koncert na dwoje skrzypiec Bacha), Lou de Laâge, Jennifer Decker, Alex Vizorek (Bajki La Fontaine'a), a także współpracy z instytucjami, jak: Comédie Française, lub Cité internationale de la BD et de I’image w Angoulême. Taka działalność pozwala Valentinowi Tournetowi występować w roli dyrygenta oraz instrumentalisty.

Koncert w Sali Balowej Muzeum Zamku rozpocznie się o godz. 19. 21 maja wystąpi Hina Maeda, laureatka 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego. Hina Maeda ukończyła College of Music High School w Tokio i kontynuuje swoją edukację na Tokyo College

of Music. Wśród otrzymanych przez nią nagród można wymienić I nagrodę 16.Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, I miejsce i nagrodę publiczności w Tokyo Music Competition (2020), II miejsce i nagrodę publiczności w Music Competition of Japan (2019) oraz I miejsce, Virtuoso Prize i Sponsorship Prize w Kloster Schöntal Violin Competition w swojej grupie wiekowej (2015). Została również wybrana artystką

CHANEL Pygmalion Days 2020.

Jako solistka występowała m.in. z Kansai Philharmonic Orchestra i Osaka Philharmonic Orchestra. Gra na skrzypcach Stradivarius 1715 „Joachim” wypożyczonych przez Nippon Music Foundation.

Fortepian: Michał Francuz. Michał Francuz - artysta wszechstronny i charyzmatyczny, nieustannie poszukujący. Koncertujący pianista, kameralista oraz pedagog. Jego pianistyka wyróżnia się nienagannym warsztatem, zaś same już interpretacje

wykonywanych utworów - dużą wyobraźnią dźwiękową, pełnią życia i wyrazu, a także siłą ekspresji. Od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność artystyczną, występując z koncertami symfonicznymi, recitalami solowym i kameralnymi w Polsce oraz za granicą. Znany jest publiczności większości krajów Europy, jak również USA, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Indonezji, Indii i Wietnamu. Koncert rozpocznie się o godz. 19 w Sali Balowej łańcuckiego Zamku.

