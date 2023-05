Tanita Tikaram, Mihai Diaconescu - tych artystów zobaczymy w najbliższych koncertach 62. festiwalu Muzycznego w Łańcucie

W sobotę koncert Tanity Tikaram

Tikaram po raz pierwszy odniosła duży sukces po obu stronach Atlantyku w wieku zaledwie 19 lat dzięki swoim poetyckim tekstom i urzekającemu głosowi. Wychowywana przez rodziców pochodzących z Malezji i Fidżi, Tikaram przeprowadziła się do Anglii w wieku 12 lat i jako nastolatka rozpoczęła pisanie piosenek. Swój pierwszy koncert zagrała w wieku 17 lat w Londynie, po pozytywnym odzewie na jej taśmę demo z klubu, do którego ją wysłała i

od razu podpisała kontrakt z Warner. Jej debiutancki album „Ancient Heart”, którego współproducentami byli Rod Argent i Peter Van Hooke, ukazał się w 1988 r. i zarówno „Twist in My Sobriety”, jak i „Good Tradition” stały się hitami w Europie, a Tanita rozpoczęła trasę koncertową po świecie.

Po „Ancient Heart” ukazały się w krótkich odstępach czasu trzy albumy - „The Sweet Keeper” (!990), „Everybody’s Angel” (1991) i „Eleven Kinds of Loneliness” (1992). Tanita obecnie pracuje w studio nad nowym projektem.