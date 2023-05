Dziś w Filharmonii Podkarpackiej wystąpi chór reprezentacyjny Nazareth College Chamber Singers

Eric Rubinstein, dyrygent

Grupy chóralne prowadzone przez Rubinsteina były nagradzane przez New York State School Music Association (2019) oraz American Choral Directors’ Association (2022). Otrzymały też liczne wyróżnienia za występy w Carnegie Hall, Chautauqua Institute, a także nagrodę The American Prize (2022). Działalność naukowa Erica Rubinsteina koncentruje się na innowacyjnych praktykach edukacyjnych w dziedzinie muzyki chóralnej.

Jessica Ann Best, mezzosopran

Jessica Ann Best jest wokalistką o wszechstronnych zainteresowaniach, poruszającą się z łatwością w konwencjach opery, musicalu, muzyki klasycznej, oratoryjnej, recitalowej oraz jazzu. Ma na swym koncie premiery wielu nowych dzieł wystawionych przez Los Angeles Opera, Opera Tampa, Carnegie Hall, The Center for Contemporary Opera oraz Savannah Voice Festival.

W 2021 roku Jessica Best wystąpiła w roli Carmen w Salt Marsh Opera oraz w Buffalo Opera Unlimited. Odbyła również tournée prezentując hity z The Great American Songbook. Koncertowała również z Velvet Caravan - wielokrotnie nagradzanym, cygańsko-jazzowym zespołem z Georgii. Prof. Best regularnie występuje w Birdland Theatre w Nowym Jorku; jest także dyrektorem Camp Voice związanym z Savannah Voice Festival. Jessica Best jest profesorem na Wydziale Wokalnym w Nazareth College w Rochester, NY, gdzie uczy śpiewu oraz prowadzi Opera Workshop.