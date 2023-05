Rzeszowska kultura straciła dziś bardzo wiele. Nie żyje Zbigniew Jakubek

- Właśnie dotarła do mnie smutna wiadomość. Zmarł Zbigniew Jakubek, wybitny pianista, aranżer, kompozytor, animator kultury i wykładowca akademicki. A przede wszystkim, co potwierdzi każdy, kto miał okazję Go poznać, wspaniały, dobry, życzliwy człowiek. Rzeszowska kultura straciła dziś bardzo wiele. Rzeszów stracił dziś bardzo wiele - napisał Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa na facebooku.

Oto wpis syna:

- Dzisiaj o 10.45 odszedł od nas niesamowity człowiek, świetny muzyk, a przede wszystkim wspaniały ojciec, mąż i dziadek. Nierówna walka, jaką ostatnimi miesiącami toczył, zabrała przekochaną osobę, z niepowtarzalnym poczuciem humoru, dystansem do życia, potrafiącą w mgnieniu oka rozładować każdą niezręczną czy napięta sytuację. Pogoda ducha, która go cechowała, zawsze wprowadzała do naszej rodziny mnóstwo uśmiechu, szczęścia i akceptacji. Dzisiejszy dzień, mimo swojego smutnego początku, traktuję jako koniec pewnego nieprzyjemnego czasu i zasłużony odpoczynek dla taty. Nie zapomnimy o tym, co zrobił dla naszej rodziny, wprowadzając do niej tyle ciepła, wsparcia i luźnej atmosfery.