Rzeszów pełen rozrywki i kulturalnych wrażeń. Weekendowe wydarzenia w Rzeszowie

"Szepty ciemnych wód". Debiutancka powieść Krzysztofa Kladera [ZDJĘCIA, WIDEO]

Powieść Krzysztofa Kladera to kryminał osadzony we współczesnych realiach. Chociaż akcja ma swoje źródło w Rzeszowie, to na potrzeby fabuły, bohaterowie książki...