Ruszyła aukcja charytatywna dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci [ZDJĘCIA]

- Domowe Hospicjum dla Dzieci to forma opieki, która pozwala przebywać ciężko chorym dzieciom w swoich domach rodzinnych. Personel: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, kapelan, psycholog, a także wolontariusze jeżdżą do naszych podopiecznych i tam sprawują nad nimi opiekę. Samochody, którymi jeżdżą, zużywają się. Dystans pokonywany w ciągu miesiąca przez jeden samochód to około 30 tys. km. Często musimy dowieźć Podopiecznym specjalistyczny sprzęt np. koncentrator tlenu, który jest niezbędny do oddychania - dodaje pani Monika Barłowska-Kuchar.