Restauratorzy chcą, by fortepian został na rzeszowskim Rynku na stałe. Zbierają na to pieniądze

Przypomnijmy. W czerwcu pisaliśmy, że na rzeszowskim Rynku stanął całoroczny fortepian Cadenza. Była to inicjatywa wiceprezydent Krystyny Stachowskiej i restauratorów z Rynku, którzy sfinansowali wynajem instrumentu na czas wakacji. Obudowa fortepianu została wykonana ze stali i betonu. Klawiatura jest hermetyczna, więc nie przeszkadzały mu opady deszczu czy pył. Instrument ważył ponad 300 kg.

Pograć mogli zarówno muzycy, jak i amatorzy, co często i z ochotą czynili. Instrument podkreślał, że Rzeszów to miasto muzyków, jak Tomasz Stańko, Wojciech Kilar.

Cieszył oko i ucho do września. Choć okres wynajmu minął, to nie oznacza, że więcej go nie usłyszymy. Kawa Rzeszowska i FOSA zorganizowały na zrzutka.pl akcję #FortepianDlaRzeszowa, czyli zbiórkę, dzięki której instrument będzie można pozostawić na Rynku na stałe. Patronami są Dziarski Barista i Fundacja Świat Bez Barier.