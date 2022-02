Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Rzeszowie. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W piątek 11 lutego w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Orląt Lwowskich w Rzeszowie doszło do pożaru. Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak w mieszkaniu spłonęło dosłownie wszystko. Internauci rozpoczęli zbiórkę dla rodziny, która straciła praktycznie cały dorobek.

W sobotnie południe na dziedzińcu Szpitala nr 2 w Rzeszowie działy się piękne rzeczy. Z inicjatywy grupy Nietuzinkowa Rzeczywistość, kadry pedagogicznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Kraina Uśmiechu" oraz Fundacji Mam Marzenie doszło do zainaugurowania wydarzenia „Uśmiech dla każdego”. Zobaczcie zdjęcia!

Handel to nie tylko proces polegający na sprzedaży i kupnie. Popularną metodą handlu jest również wymiana dóbr za inne towary. Jakie przedmioty można wymienić w Rzeszowie? Sprawdziliśmy na OLX.pl - można znaleźć ciekawe perełki! Zobacz w naszej GALERII, co można zamienić w Rzeszowie... i za co!