Pasażerów korzystających z miejskiej komunikacji w Rzeszowie od 1 marca czekają duże zmiany. ZTM wprowadza przystanki na żądanie

Przystanki na żądanie zostały wytypowane na podstawie badań poziomu ich obłożenia przez pasażerów. Tam gdzie poza godzinami szczytu korzysta z nich niewielka liczba pasażerów od pierwszego marca staną się przystankami na żądanie. Oznacza to, iż pasażer stojący na przystanku, który chce skorzystać z danej linii, musi podnieść rękę do góry przed nadjeżdżającym autobusem, aby ten się zatrzymał. Podobnie w przypadku wysiadania z pojazdu. Wtedy należy uruchomić przed przystankiem, na którym chcemy wysiąść przycisk „stop”.

-Zależy nam na tym, aby nasi pasażerowie jak najszybciej mogli dotrzeć do celu. Wprowadzenie przystanków na żądanie w lepszym stopniu to im umożliwi. Takie rozwiązania są wprowadzone w największych miastach naszego kraju m.in. Warszawie, Lublinie, Szczecinie czy Poznaniu-mówi Anna Kowalska dyrektor rzeszowskiego ZTM-u.

W przypadku, kiedy kierowca zauważy, że na przystanku znajduje się osoba niepełnosprawna, to będzie miał obowiązek zatrzymać się bez względu na to czy da ona sygnał do tego ręką. Obecnie w samym Rzeszowie wytypowano takich przystanków 230 i poza miastem gdzie dociera komunikacja miejska 216. W kolejnym etapie, czyli od kwietnia ma dojść kolejnych 235 przystanków.

Będziemy uczulać na takie kwestie naszych kierowców. Muszą oni bardzo elastycznie podchodzić do swoich obowiązków. Zwrócimy także uwagę na to, żeby autobusy nie odjeżdżały z przystanków zbyt wcześniej. To rozwiązanie ma spowodować, że dana linia nie będzie niepotrzebnie zatrzymywać się tam gdzie nie ma pasażerów, co w efekcie pozwoli na unikanie opóźnień na terenie miasta – mówi Grzegorz Dyś kierownik działu organizacji przewozów w ZTM Rzeszów.

Dodatkową zaleta dla pasażerów szczególnie zimą, ma być mniejsza ilość otwierania drzwi pojazdu i niewpuszczanie do środka mroźnego powietrza. Obecnie w dzień roboczy autobusy komunikacji miejskiej zatrzymują się na przystankach około 70 tys. razy. Przystanki na żądanie mają to zmniejszyć, co ma przełożenie na paliwo i koszty eksploatacji taboru.