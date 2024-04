Postępy na budowie S19: od Rzeszowa Południe do Babicy

Zima to również czas na konserwację i przygotowanie do dłuższego przestoju maszyn, w tym potężnej maszyny TBM (Tunnel Boring Machine), która wkrótce rozpocznie drążenie tunelu. W zakładzie prefabrykacji nie ustawała produkcja segmentów obudowy tunelu, znanych jako ringi. Te prefabrykowane elementy są niezbędne do szybkiego i bezpiecznego postępu prac tunelowych.

Na estakadach ES1, ES7, ES10 i ES11 w Babicy oraz na przejeździe gospodarczym PG12W, planowane są kontynuacje prac związanych z wyposażeniem. To zapowiada kolejny etap intensywnych działań, mających na celu dalszą realizację projektu drogowego.

W bieżącym roku planowane jest również otwarcie dla ruchu dwóch ważnych obiektów: wiaduktu WD3 w Mogielnicy oraz WD8 w Lutoryżu. To ważny krok w kierunku zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa na tym kluczowym odcinku drogi ekspresowej S19.

Postępy na budowie drogi ekspresowej S19 są znaczące, a planowane działania na nadchodzące miesiące zapowiadają dalsze intensywne prace. Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce jest kluczowy dla poprawy komunikacji i bezpieczeństwa na drogach, a projekt S19 jest jednym z ważniejszych elementów tego procesu.