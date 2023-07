Prasówka z całego tygodnia 30.07.2023 w Rzeszowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do 30 lipca w Fosie obok Zamku Lubomirskich w Rzeszowie trwa Carpathian Wine Fest, na którym organizatorzy zgromadzili, jak sami piszą, najwybitniejsze winnice z lokalnej okolicy, gdzie można odkryć ich unikalne smaki, które wyróżniają się na tle światowej klasy producentów. To doskonała okazja, aby odkryć perły winiarskie w jednym miejscu. Oprócz win można degustować także coś na ząb.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Jawornik Polski, VIII Festiwal Miodu i Kultury Ludowej, Wieczór z Disco Polo, Święto Gminy Krasiczyn czy Święto Pieroga. Szczegóły w naszej galerii.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z organizowanym planem zdjęciowym do pełnometrażowego filmu fabularnego "Rage od Stars” dziś (czwartek) od godz. 17 do jutra, do godz. 5 oraz w piątek od godz. 17 do soboty do godz. 5 ulica Dworaka zostanie wyłączona z ruchu.