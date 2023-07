Rzeszów i szwedzkie miasto Uppsala mają współpracować podczas ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

Zastępczyni prezydenta Rzeszowa Krystyna Stachowska i dyrektorzy rzeszowskich instytucji kulturalnych, podczas spotkania z przedstawicielami Uppsali, Patriciem Kiraly, głównym kierownikiem projektu Europejskiej Stolicy Kultury i koordynatorką Fatimą Edell, podjęli decyzję o stworzeniu wspólnych projektów kulturalnych. Między innymi chodzi o zaangażowanie lokalnych środowisk artystycznych i promocję najważniejszych wydarzeń kulturalnych każdego z miast.

Uppsala to miasto położone 70 km na północ od Sztokholmu. To czwarte pod względem zaludnienia, po Sztokholmie, Göteborgu i Malmö, miasto Szwecji. Znajduje się tu, założony w 1477 roku, najstarszy uniwersytet w całej Skandynawii. Jest on wiodącym partnerem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. W mieście przez wiele lat żył przyrodnik, lekarz i profesor Karol Linneusz. Obecnie można zwiedzać jego dom i ogród. W Uppsali znajduje się też XVI-wieczny zamek królewski i gotycka katedra. Dynamicznie rozwijają się firmy medyczne i biotechnologiczne. Ponadto w mieście rozwinął się przemysł poligraficzny, spożywczy i maszynowy, środków transportu, ceramiczny oraz odzieżowy.