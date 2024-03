"Reggae nad Wisłokiem – Gramy dla klimatu": RDK szuka energicznych wolontariuszy do organizacji tegorocznej edycji! OPRAC.: Barbara Galas

Rzeszowski Dom Kultury ogłasza poszukiwanie pasjonatów i zaangażowanych osób, które chcą dołączyć do zespołu organizatorów tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu "Reggae nad Wisłokiem – Gramy dla klimatu". To doskonała okazja do współpracy przy realizacji jednego z największych wydarzeń kulturalnych w Rzeszowie, pod dźwięki najlepszego reggae.