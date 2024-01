Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Rzeszowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pogoda dziś mieszkańców Podkarpacia nie rozpieszcza, ale pomimo aury niezachęcającej do wyjścia z domu wielu katolików zdecydowało się wziąć udział w tradycyjnych plenerowych Orszakach Trzech Króli. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego, który odbył się w Rzeszowie.

Zobacz, jacy artyści wystąpią w tym roku na Podkarpaciu. To autorzy znanych i lubianych przebojów. Wśród nich są Maryla Rodowicz, Ania Dąbrowska, czy Czerwone Gitary. Szczegóły w galerii zdjęć

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rzeszowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Strażacy z Krosna zajmują pierwsze rankingu pod względem liczby wyjazdów do zdarzeń w 2023 roku. W ubiegłym roku interweniowali 1353 razy! Sprawdźcie nasz cały ranking, w którym znalazły się wszystkie podkarpackie jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Od czwartku rolnicy wznowili blokadę drogi dojazdowej do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. W piątek w miejscu protestu z rolnikami spotkał się Andrzej Zapałowski, poseł Konfederacji z Przemyśla.

W samym sercu Rzeszowa nad brzegiem Wisłoka, nieopodal stref rekreacyjnych i rozrywkowych powstaje kompleks rozrywkowo-edukacyjny. Będą tu m.in. restauracje, kawiarnie czy pełnowymiarowy basen, a także wielopoziomowy parking podziemny. Olszynki Park to najwyższy budynek w naszym regionie i trzeci w Polsce budynek mieszkaniowy. Zobaczcie jakie widoki rozpościerają się na Rzeszów z jego wierzchołka.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Na Podkarpaciu mamy ponad 1100 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2023 roku druhowie z OSP dysponowani byli do 4976 pożarów i 16568 miejscowych zagrożeń, którymi są m.in. wypadki drogowe i usuwanie skutków żywiołów. W dzisiejszym materiale prezentujemy TOP 30 jednostek OSP z Podkarpacia największą liczbą wyjazdów w ubiegłym roku.

Uroczystość 670-lecia Lokacji Miasta Rzeszowa zaplanowana jest 18 stycznia o godz. 18 w Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie. Już wkrótce będzie można odebrać bezpłatne wejściówki na to wydarzenie.

W wieku 84 lat w Rzeszowie zmarł Emil Polit. We wtorek 9.01.24 o godzinie 11.30 będzie celebrowana msza święta w rzeszowskiej Katedrze, a ostatnie pożegnanie odbędzie się na cmentarzu Wikowyja.

Dobiega końca rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ulicy Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej 869 w miejscowości Jasionka. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego wynosi ponad 95 mln zł. Wartość projektu ogółem to ponad 145 mln zł, natomiast wkład własny z budżetu województwa opiewa na kwotę ok. 50 mln zł.

Już w sobotę, 6 stycznia, po 3 latach nieobecności Orszak Trzech Króli na nowo uformuje swoje szyki i wyjdzie na ulice Rzeszowa. Mieszkańcy miasta i okolic stęsknili się za taką formą świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego.