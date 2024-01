Rzeszów. Nie żyje 43-letnia kobieta. Została zamordowana przez dwóch mężczyzn

Z ustaleń prokuratury wynika, że w trakcje tej libacji alkoholowej doszło do awantury, sprzeczki. - I panowie zaczęli wielokrotnie uderzać kobietę po głowie - informuje prokurator. - Ciosy zadawane były pięściami i dłońmi, a także przynajmniej raz kobieta została uderzona szklaną butelką.

W wyniku zadawanych uderzeń kobieta doznała obrażeń głowy, co w konsekwencji doprowadziło do jej zgonu.

27 grudnia Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów wszczęła śledztwo i w tym samym dniu podejrzanym zostały ogłoszone zarzuty. - W tym samym dniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o zastosowanie wobec obydwu mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. - Jeszcze tego samego dnia sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec obydwóch mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, czyli do 24 marca.