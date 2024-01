Koncert charytatywny „Serca Sercom” dla podopiecznych ze strzyżowskiego domu dziecka

Wspólne kolędowanie to pomysł dziennikarzy oddziału TVP3 Rzeszów i aktorów Teatru „Maska”, którzy już od 15 lat do grania i śpiewania, co roku zapraszają m.in. dziennikarzy lokalnych mediów i aktorów rzeszowskich teatrów.

Koncert organizowany jest po to, aby wesprzeć i sprawić radość podopiecznym z Domu Dziecka w Strzyżowie, którzy również będą obecni podczas sobotniego koncertu.