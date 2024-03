„Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach” - spotkanie z Edytą Dawidziak i Karoliną Chomiczewską

Inicjatywa publikacji zrodziła się w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa i adresowana jest do mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych historią i architekturą naszego miasta. Autorki inspirowały się ciekawostkami oraz historiami dotyczącymi rzeszowskich zabytków, odkrytymi w ramach bieżącej działalności biura, tj. podczas oględzin obiektów zabytkowych, opracowania dokumentacji konserwatorskiej, kwerend archiwalnych lub rozmów z właścicielami.

„Ciekawostki o rzeszowskich zabytkach” to zbiór dwudziestu tekstów o wybranych obiektach zabytkowych z terenu Rzeszowa ukazanych pod kątem ich złożonej i nie zawsze oczywistej historii. Publikacja uchyla ponadto rąbka tajemnic o historycznych technikach i technologiach zastosowanych w ich wykonaniu oraz wystroju. Czytelnicy znajdą w niej informacje o rzadko podejmowanych zagadnieniach związanych z przeprowadzonymi pracami konserwatorskimi, którym owe obiekty zawdzięczają swoją egzystencję i dzięki którym przetrwały w obecnej formie, ale również o innych działaniach człowieka, które doprowadziły do ich przekształceń i w konsekwencji ich „zubożenia” tj. utraty tego, co z punktu widzenia wartości zabytkowych cenne i warte zachowania.