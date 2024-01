Przebudowa drogi łączącej ulicę Lubelską w Rzeszowie z Jasionką już prawie na ukończeniu [ZDJĘCIA] Krzysztof Kapica

Dobiega końca rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 od ulicy Lubelskiej w Rzeszowie do drogi wojewódzkiej 869 w miejscowości Jasionka. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego wynosi ponad 95 mln zł. Wartość projektu ogółem to ponad 145 mln zł, natomiast wkład własny z budżetu województwa opiewa na kwotę ok. 50 mln zł.