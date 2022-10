Oto zwycięzcy kosmicznego hackathonu Subcarpathian NASA Space Apps Challenge 2022

Subcarpathian NASA Space Apps Challenge to lokalna edycja międzynarodowego hackathonu, w trakcie którego uczestnicy opracowywali rozwiązania będące odpowiedzią na wyzwania zaproponowane przez NASA. W tegorocznym konkursie udział wzięło blisko 150 uczestników, wśród których znaleźli się głównie uczniowie i studenci z podkarpackich szkół oraz uczelni.

- Jestem pozytywnie zaskoczony różnorodnością wypracowanych rozwiązań, które mogą być dalej rozwijane. Takie inicjatywy jak Subcarpathian NASA Space Apps Challenge są potrzebne, ponieważ dają szansę na to, aby powstały projekty, które mogą mieć realne zastosowanie w branży kosmicznej – mówi Sławomir Kowalski, wiceprezes Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Zwycięzcami tegorocznej lokalnej edycji międzynarodowego hackathonu został zespół SKNI „KOD”, których członkami byli studenci Politechniki Rzeszowskiej. Opracowali oni projekt multitoola dedykowanego astronautom. To wielofunkcyjne narzędzie o wymiarach 8x14x5cm, które waży zaledwie 350 g. Posiada ono wbudowaną przedłużkę, która może służyć jako uchwyt śrubokręta lub nasadki, a ponadto można ją wykorzystać do stworzenia dźwigni i odkręcić nawet mocno dociśniętą śrubę. Konstrukcja narzędzia posiada również asymetryczną końcówkę o ostrych końcach, którą można wykorzystać na przykład do kruszenia skał w celu uzyskania próbek materiału.