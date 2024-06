Zbliża się "Manufaktura Przedsiębiorczości” w Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab w Rzeszowie. Do kogo skierowane jest wydarzenie? Patrycja Reszko

W imieniu organizatorów zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie pod hasłem ,,Manufaktura Przedsiębiorczości”, które odbędzie się 13 czerwca 2024 roku o godzinie 16:00 w Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab. To spotkanie jest doskonałą okazją do nawiązania cennych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz inspirowania się wzajemnie do działania.