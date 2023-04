Na deskach sceny MGOK w Sędziszowie Młp. zaprezentują się zespoły obrzędowe z całego województwa

Przez dwa konkursowe dni na deskach sceny zaprezentują się zespoły obrzędowe z całego województwa podkarpackiego z szerokim wachlarzem widowisk. Będzie można zobaczyć inscenizacje obrzędów i zwyczajów związane z cyklem pracy na roli, weselem, chrzcinami, czy z okresem Bożego Narodzenia i Wielkanocą.

W konkursowych zmaganiach weźmie udział czołówka wśród zespołów folklorystycznych. W sumie w tym roku zaprezentuje się 17 zespołów. Ludowe święto gromadzi co roku liczne grono osób (ok. 350 uczestników), którym kultura ludowa jest bliska sercu oraz tych, którzy pragną zapoznać się z tradycyjną kulturą ludową. Impreza spełnia ważną rolę edukacyjną i poznawczą, dokumentuje i przyczynia się do popularyzacji coraz mniej znanych ludowych obrzędów i zwyczajów, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży.