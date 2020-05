Koronawirus powoduje straty w budżecie Rzeszowa. Czy będzie mniej inwestycji?

- To pieniądze, które nie wpłynęły z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), umów cywilno-prawnych, podatku od nieruchomości, a także niesprzedanych biletów MPK - informuje Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa.

Samorząd Rzeszowa szacuje, że do końca roku wpływy do budżetu miasta mogą być mniejsze o ok. 100 mln zł.

Najwięcej, bo ok. 51 mln zł, miasto straci na PIT i CIT. Z tytułu umów cywilno-prawnych nie wpłynie do budżetu ok. 5 mln zł, a straty na biletach w MPK pogłębią się do ok. 15 mln zł.

Rzecznik prezydenta Rzeszowa deklaruje, że miasto nie zamierza rezygnować z żadnych inwestycji. Przetargi idą zgodnie z harmonogramem.