Rzeszowska Karta Mieszkańca: korzyści i nowości po wakacjach

Czym jest Rzeszowska Karta Mieszkańca?

Rzeszowska Karta Mieszkańca to innowacyjne narzędzie, które ma na celu ułatwienie dostępu mieszkańców do szerokiej oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w mieście. Karta, dostępna zarówno w formie aplikacji mobilnej, jak i tradycyjnej plastikowej karty, umożliwi korzystanie z różnorodnych ulg i zniżek.

Korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców

Co zyskują posiadacze karty?

Do programu od pierwszych dni jego funkcjonowania dołączą jednostki miejskie takie jak ROSiR, Teatr Maska, czy Muzeum Dobranocek, które już pracują nad atrakcyjnymi ofertami dla mieszkańców. To doskonała okazja, by w pełni korzystać z bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, jaką oferuje Rzeszów.

Posiadacze Rzeszowskiej Karty Mieszkańca mogą liczyć na szereg korzyści, które ułatwią im dostęp do kultury, sportu i rozrywki. Wśród przywilejów znajdują się m.in. bezpłatne wejścia na pływalnie, zniżki do teatrów, muzeów, a także specjalne oferty przygotowane przez miejskie jednostki kulturalne.

Realizacja projektu i plany na przyszłość

Projekt Rzeszowskiej Karty Mieszkańca został powierzony gdyńskiej spółce QB, która ma bogate doświadczenie w realizacji podobnych inicjatyw w Polsce. Dzięki współpracy z doświadczonym partnerem, miasto ma ambitne plany dotyczące rozwoju karty i jej integracji z istniejącymi systemami.

W ciągu dwóch lat od uruchomienia systemu, karta trafia nawet do połowy mieszkańców miejscowości, w której funkcjonuje, co przekłada się na ogromny zasięg marketingowy programu. Rzeszowska Karta Mieszkańca to projekt, który ma szansę znacząco wpłynąć na życie mieszkańców Rzeszowa, ułatwiając im dostęp do szerokiej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, a także wspierając lokalną gospodarkę i przedsiębiorczość.