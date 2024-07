Program "Mała Retencja 2.0" - szansa na dotację 2 tys. zł w Rzeszowie

Program dotacyjny "Mała Retencja 2.0"

Dotacja może być wykorzystana na różnorodne działania, takie jak zakup i montaż zbiorników naziemnych i podziemnych, budowę studni chłonnych oraz tworzenie ogrodów deszczowych czy oczek wodnych. Takie inwestycje nie tylko przyczyniają się do zwiększenia ilości wody retencyjnej w mieście, ale również mogą stanowić atrakcyjne elementy przestrzeni publicznej i prywatnej.

Program "Mała Retencja 2.0" to inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań związanych z retencjonowaniem wody w Rzeszowie. Dzięki tej dotacji, mieszkańcy miasta mają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego, które pozwoli na realizację projektów mających na celu zwiększenie zdolności retencyjnych terenów. Program skierowany jest do osób prawnych, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, które mogą otrzymać dotację w wysokości 2000 zł.

Jak aplikować?

Proces aplikacyjny został maksymalnie uproszczony, aby zachęcić jak najwięcej mieszkańców do wzięcia udziału w programie. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w Wydziale Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa. Dokumenty można składać osobiście w wyznaczonych dniach i godzinach, co ma na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do programu.