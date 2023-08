Estrada Rzeszowska zaprasza na komedię „Lejdis” z prelekcją wygłoszoną przez reżysera

Wydarzenie, do udziału w którym zachęcają Rzeszowska Rada Kobiet i Rzeszowski Inkubator Kultury odbędzie się pod nazwą „Siłaczki mieszkańcom Rzeszowa”. Oprócz pokazu komedii i spotkania z reżyserem filmu "Lejdis" zaplanowano także naukę samoobrony, wykonywanie bezpłatnego makijażu, punkt informacyjny dotyczący leczenia oraz pomiary ciśnienia.

Wszystko odbędzie się na placu przy budynku Estrady Rzeszowskiej (ul. Jagiellońska 24). Wstęp jest bezpłatny a liczba miejsc siedzących ograniczona.

Andrzej Saramonowicz to reżyser, scenarzysta, producent, dziennikarz. Twórca popularnych komedii "Testosteron", "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny", które obejrzało w sumie ponad 4,6 miliona osób.

"Lejdis" (2008) to komedia o perypetiach czterech kobiet usiłujących poradzić sobie ze zwariowanym życiem, które nigdy nie wygląda tak, jak sobie zaplanowały. Bohaterki filmu - podobnie jak bohaterki największych amerykańskich hitów "Seks w wielkim mieście", "Gotowe na wszystko" - to kobiety żyjące w dużym mieście, wyzwolone, nowoczesne i nieco szalone. Film opowiada o dwunastu miesiącach ich życia. Wszystkie Lejdis znają się od dzieciństwa, mieszkały przez lata w jednej warszawskiej kamienicy, bawiły się na podwórku-studni i chodziły do tej samej szkoły. W ciągu jednego roku ich życie radykalnie się zmieni. Na szczęście zostanie im to, co najważniejsze: przyjaźń.

Główne role grają: Edyta Olszówka, Izabela Kuna, Magdalena Różczka i Anna Dereszowska.