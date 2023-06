Dziś w Galerii pod Ratuszem otwarcie wystawy "Na szklanym negatywie - Leopoldyna i Edward Janusz"

Wernisaż wystawy odbędzie się 20 czerwca o godzinie 18.

O wystawie:

Pionierka fotografii Leopoldyna Krause i jeden z najznakomitszych fotografów Rzeszowa Edward Janusz - połączyła ich pasja do fotografii i miłość.

Leopoldyna Janusz urodziła się 11 października 1862 w miasteczku Raabs an der Thaya w Austrii. Przez 5 lat odbywała praktykę zawodową w jednym z renomowanych zakładów fotograficznych w Wiedniu. W wieku dwudziestu lat prowadzi swój własny zakład fotograficzny "Poldi Krause" w rodzinnym mieście.

W 1889 wyszła za mąż za Edwarda Janusza i przeprowadziła się do Rzeszowa, gdzie razem z mężem prowadziła zakład E.Janusz. Po jego śmierci w 1914 roku przejmuje kierownictwo nad firmą. O przedsiębiorczości i nowatorstwie Leopoldyny świadczą również jej inwestycje budowlane w Rzeszowie. Fotografka zmarła 4 sierpnia 1934 roku.

Edward Janusz urodził 19 października 1850 roku we Lwowie. Był oficerem armii austro-węgierskiej, gdzie w czasach służby zainteresował się fotografią. Pierwszy zakład fotograficzny prowadził we Lwowie, kolejny w Złoczowie, później przeniósł się do Rzeszowa gdzie 1 lipca 1886 otworzył zakład pod szyldem "E.Janusz".

Jego kunszt fotograficzny został uhonorowany w 1898 roku tytułem cesarsko - królewskiego nadwornego fotografa. Pozostawił po sobie wspaniałe dziedzictwo fotograficzne obejmujące blisko 34 tys. szklanych negatywów, błon fotograficznych oraz fotografii przedstawiających mieszkańców Rzeszowa i okolic, stanowiących jeden z największych w Polsce i najlepiej zachowanych zbiorów zdjęć historycznych pochodzących z jednego źródła. Fotograf zmarł 3 marca 1914 roku.