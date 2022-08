Wystawa malarstwa w Galerii WDK. Swój "Ulotny świat" zaprezentuje Dagmara Jemioła-Hryniewicka

- Impulsem do powstania cyklu Ulotny świat były wydarzenia rodzinne, a dokładniej śmierć bliskich osób. To właśnie te traumatyczne przeżycia związane z odejściem członków rodziny, wywołały uczucie tęsknoty, co kolejno skłoniło mnie do nadmiernego przywoływania wspólnych wspomnień poprzez sięganie do zdjęć z rodzinnego albumu. Podczas przeglądania utrwalonych na licznych fotografach minionych wydarzeń, pojawiła się silna refleksja, dotycząca kruchości ludzkiego życia, połączona z poczuciem smutku, że pewne okresy życia bezpowrotnie minęły