WiMBP w Rzeszowie zaprasza na spotkanie autorskie z Magdą Puzio

Magda Puzio to pisarka-marzycielka, jarosławianka, autorka dwutomowego cyklu „Nowa Rzeczywistość”. Tworzy w swych książkach świat nam odległy, a jednocześnie bliski. Odległy, gdyż nikt z nas nie chciałby w nim egzystować - skrępowany, pozbawiony wolności i swobody, nieustannie sprawdzany i inwigilowany. Bliski, gdyż opowiada o zwykłych ludziach, o kobietach pragnących miłości oraz czerpiących radość ze swych pasji i swej przyjaźni. To antyutopia naznaczona pandemią, w której każdy marzy o tym aby po prostu być sobą, być wolnym.

- To co wyróżnia autorkę, to bardzo dobrze przygotowany warsztat pisania i tworzenia opowieści - przedstawia Sylwia Wierzbińska, która poprowadzi spotkanie z autorką. - Mimo, iż „Nowy ruch” jest jej drugą powieścią, możemy dostrzec czystość języka oraz rozwój w konstrukcji fabularnej. Z pewnością, dzięki talentowi, ale także niezwykłej odwadze, pani Magda nieraz nas zaskoczy, skłaniając do głębokich refleksji o naszym życiu, nie ważne czy otoczonym sielankową małomiasteczkowością czy wielką, głośną metropolią. Pisarka bowiem nie boi się podejmować trudnych tematów, jednak jej działa czyta się niezwykle lekko, bez problemu utożsamiając się ze zwykłymi-niezwykłymi bohaterkami.