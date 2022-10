Wieczory Literackie w Teatrze Przedmieście. Spotkanie z Martyna Bundą

Martyna Bunda to dziennikarka i pisarka. Z pochodzenia Kaszubka, dorastała w Kartuzach, z których wyjechała po maturze, by robić karierę i szukać szczęścia w wielkim świecie. Ukończyła studia z zakresu polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Za debiutancką powieść „Nieczułość” (Wydawnictwo Literackie Kraków 2017) otrzymała Nagrodę Literacką „Gryfia”, oraz Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od Morza”, jak również nominację do Nagrody Literackiej „Nike 2018” oraz do Nagrody Literackiej Gdynia 2018 w kategorii: proza. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grand Press za teksty reporterskie. W 2020 roku nominowana do Nagrody Literackie m. st. Warszawy za powieść „Kot niebieski”.

Prywatnie jest niezrealizowaną gitarzystką (w Kartuzach ukończyła szkołę muzyczną) i matką dwóch córek. Mieszka w Warszawie.

Spektakl "Kiedyś Ci opowiem…” skupia wszystkie najważniejsze wątki, które można dostrzec w dotychczasowej twórczości teatralnej Anety Adamskiej - Szukały. Jest to przede wszystkim spektakl o sile pamięci, nieuchronności przemijania, ale też o kontynuacji pośmiertnej egzystencji. O mocy opowieści, która przekazywana z pokolenia na pokolenie nadaje sens istnienia. Jest to także sztuka o radości i afirmacji życia, które każdego dnia potrafi nas zaskoczyć i zachwycić. Nadając teatralną formę historiom rodzinnym reżyserka powołuje do życia wyimaginowany świat dzieciństwa, młodości swojego ojca i próbuje go ocalić przekazując tę opowieść dalej…