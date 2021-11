Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z listem do rzeszowskich radnych PiS. "Wstyd mi za Was". Poszło o nadanie nazwy rondu z flagami OPRAC.: Marcin Piecyk

Marcin Warchoł skrytykował radnych PiS za podjętą decyzję. Marcin Fijołek już mu odpowiedział Krzysztof Kapica

Na ostatniej sesji Rady Miasta Rzeszowa zapadła decyzja o nadaniu popularnie zwanemu "rondu z flagami" w Rzeszowie nazwy "ronda im. Unii Europejskiej". Swoje poparcie dla uchwały oddali m.in. radni Prawa i Sprawiedliwości, co nie spodobało się Marcinowi Warchołowi, wiceministrowi sprawiedliwości. "Wstyd mi za Was", napisał w liście do radnych. Klub już mu odpowiedział.