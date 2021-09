Stara parowozownia w Rzeszowie dostanie drugie życie? Miasto chce odkupić teren, rozmowy są obiecujące. Ale potrzeba sporo czasu

W tej chwili obiekt jest niezagospodarowany i radni pomyśleli, że można by go zrewitalizować i dać mu drugie życie.

Okazuje się, że miasto poczyniło już pierwsze kroki w kierunku pozyskania starej parowozowni.

- Wysłaliśmy do PKP S.A. uchwałę intencyjną Rady Miasta Rzeszowa co do odkupienia terenu. Zapytaliśmy też o taką możliwość. Wstępnie mamy informację, że kolej nie robiłaby problemu z czymś takim