Włamywali się do domów. Grozi im 10 lat więzienia

Od listopada ubiegłego roku do marca br., policjanci z komisariatu w Boguchwale otrzymywali 4 zgłoszenia dotyczące włamań do domów jednorodzinnych, sklepów oraz lokali usługowych. Niektóre z postępowań zostały umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy. Mimo to, policjanci cały czas mieli je na uwadze i analizowali każdą informację, która mogłaby doprowadzić ich do sprawców.

Ich żmudna praca pozwoliła na wytypowanie osób, które mogły mieć związek z włamaniami. Ich przypuszczenia potwierdziły się, gdy 1 kwietnia doszło do usiłowania włamania do sklepu w Kielanówce i do sklepu spożywczo-przemysłowego w Zgłobniu. Sprawca wybijając szybę okienną dostał się do środka i ukradł wyroby tytoniowe, baterie różnych marek i pieniądze. Pokrzywdzony łączną wartość strat wycenił na ponad 15 tys. złotych. Policjanci mieli już pewność, że ich trop jest właściwy, dlatego o pomoc poprosili funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy.