PKS Rzeszów stawia na ekologię. Ma już dwa autobusy na gaz. W przyszłości może być ich więcej

Pojazd o wartości 1 mln 150 tys. zł został za opłatą wydzierżawiony na 24 miesiące od producenta i po tym okresie stanie się własnością PKS-u. To drugi już autokar napędzany gazem CNG, który dołączył do taboru rzeszowskiego przewoźnika. Przypomnijmy, że w stycznia połowie na linie obsługiwane przez PKS wyjechał, napędzany gazem Iveco Crossway 13 LE Line NP, który obecnie jeździ na trasie do gminy Kamień.

-Stawiamy na ekologie stąd decyzja, aby do naszego taboru dołączyć autobusy korzystające z paliwa gazowego –mówi Piotr Klimczak Prezes PKS Rzeszów. – Dyrektywy unijne wymagają stawiania na niskoemisyjne pojazdy stąd w dalszej perspektywie, aby liczyć na dotacje z zewnątrz trzeba posiadać autokary przyjazne środowisku –dodaje prezes Klimczak.

Nowy autobus został wyprodukowany w Turcji. Jest całkowicie niskopodłogowy, ma 24 miejsca siedzące plus kierowca i jedno miejsce na wózek inwalidzki. Liczba miejsc stojących waha się od 79 do 83, a całkowita pojemność wynosi od 104 do 107 pasażerów. W przedziale pasażerskim jest też kamera wewnętrzna i monitor LCD pod sufitem. Pojazd ma ponad 12 metrów długości. Wyposażony został w silnik Cummins o pojemności 8,9 litra i mocy 320 KM. Spełnia on normy czystości spalin Euro VI. Wóz posiada automatyczną 6-biegową (plus wsteczny) skrzynię biegów z intarderem. Autobus ma też cyfrowy układ klimatyzacji.